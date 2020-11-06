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الرصد الوبائي ليوم الجمعة … 5398 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 5398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3739 حالة شفاء، و68 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 246 ألف و349 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 200 ألف و954 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4127 حالة.
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