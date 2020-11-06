الرصد الوبائي … أكثر من 200 ألف حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 5398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، 3739 حالة شفاء، و68 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 246 ألف و349 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 200 ألف و954 حالة بنسبة تعاف تبلغ 81.6 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4127 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهة الدار البيضاء-سطات (2119)، والرباط-سلا-القنيطرة (916)، والشرق (740)، وسوس-ماسة (432)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (360)، ومراكش-آسفي (292).

كما تم تسجيل 175 حالة بجهة بني ملال-خنيفرة، و119 إصابة مؤكدة بجهة فاس-مكناس، و101 حالات إصابة بجهة درعة-تافيلالت، و61 حالة بجهة كلميم-واد نون، و46 بجهة العيون-الساقية الحمراء، و37 بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 17 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، وحالتين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و15 حالة بجهة الشرق، و8 بجهة سوس ماسة، وثلاث حالات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و5 حالات بجهة مراكش-آسفي، و11 حالة بجهة بني ملال خنيفرة، و7 حالات بجهة فاس مكناس.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 678,4 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 14,9 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 15 ألف و193 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و205 ألف و102، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 41 ألفا و268 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 101 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 884 حالة، 66 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، ليبلغ بذلك إجمالي الحالات تحت التنفس غير الاختراقي 498 حالة.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب”كوفيد-19″، فقد بلغ 36,3 في المائة.