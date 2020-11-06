خطاب المسيرة … بلاغ من وزارة القصور الملكية

في ما يلي بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة ..

” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه نظرا لاكتشاف حالة إيجابية بفيروس كوفيد 19 ضمن الفريق التقني المكلف بتسجيل وإذاعة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء، والتزاما بالبروتوكول الصحي وبالتدابير الوقائية المعتمدة في هذا المجال، فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، سيوجه خطابه السامي بهذه المناسبة المجيدة يوم غد السبت 07 نونبر 2020 م، وسيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة التاسعة من مساء يوم غد السبت.

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب”.