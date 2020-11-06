الملك يهنئ ماغوفولي بمناسبة تنصيبه رئيسا لتنزانيا

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى جون بومبي جوزيف ماغوفولي، بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية تنزانيا المتحدة.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي بمناسبة تنصيبكم رئيسا لجمهورية تنزانيا المتحدة، أن أتوجه إليكم بأحر التهاني وأصدق المتمنيات بكامل التوفيق في مواصلة مهامكم السامية، لتحقيق ما يصبو إليه الشعب التنزاني الشقيق من اطراد التقدم والازدهار، في ظل الأمن والاستقرار”.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس التنزاني عن حرص جلالته “على العمل مع فخامتكم من أجل تعزيز روابط الصداقة بين المملكة المغربية وجمهورية تنزانيا المتحدة، والرقي بعلاقات الشراكة والتعاون المثمر التي تجمعهما إلى المستوى الأمثل الذي يتطلع إليه شعبانا”.