إعلان بايدن رئيسا لأمريكا مسألة وقت

أفادت وسائل إعلام أميركية أن المرشح الديموقراطي جو بايدن، تقدم اليوم الجمعة، على الرئيس دونالد ترامب في ولاية جورجيا الحاسمة، بأكثر من 900 صوتا، بينما لا يزال فرز الأصوات مستمرا.

وذكرت شبكتا (سي إن إن) و(فوكس نيوز) أن بايدن بات يتقدم على ترامب في الولاية الجنوبية بـ917 صوتا.

ويشار إلى أن ترامب فاز بجورجيا بخمس نقاط مئوية خلال انتخابات 2016. ويتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، حتى الآن، بواقع 264 مقابل 214 صوتا من أصوات كبار الناخبين ضد ترامب، فيما تتواصل عمليات فرز الأصوات في ولايات بنسلفانيا وكارولينا الشمالية وأريزونا ونيفادا وألاسكا، علاوة على جورجيا.