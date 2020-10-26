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الرصد الوبائي ليوم الاثنين … 2226 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 2226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2727 حالة شفاء، و72 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 199 ألف و745 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 165 ألف و922 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3373 حالة.
الدار البيضاء سطات 880
الشرق 376
الرباط سلا القنيطرة 325
مراكش أسفي 194
طنجة تطوان الحسيمة 175
فاس مكناس 86
بني ملال خنيفرة 83
سوس ماسة 82
الداخلة وادي الذهب 42
درعة تافيلالت 20
كلميم واد نون 1
العيون الساقية الحمراء