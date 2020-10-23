تدابير جديدة … إغلاق منافذ الدار البيضاء

أعلنت ولاية جهة الدار البيضاء – سطات ، اليوم الجمعة ، ضرورة سلك الطريق السيار المداري الخارجي ، لمستعملي الطريق ، الذين لا يتوفرون على رخصة استثنائية ، أثناء مرورهم بعمالة الدار البيضاء صوب اتجاهات أخرى .

وذكر بلاغ للولاية ، أن هذا القرار يدخل في إطار التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار وباء كوفيد-19، وتفعيلا للمقتضيات التنظيمية القاضية بإغلاق منافذ عمالة الدار البيضاء ، وإخضاع التنقل منها وإليها لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة .

وفي هذا السياق أوضح المصدر ذاته أنه يتعين على مستعملي الطريق القادمين من مختلف المدن المغربية والمتوجهين صوب باقي المدن عبر مدينة الدار البيضاء ، سلك الطريق السيار المداري الخارجي في حالة عدم توفرهم على رخصة تنقل استثنائية تتيح لهم دخول المدينة .

ونبه البلاغ إلى أن عدم احترام القرار يقع تحت طائلة المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في أحكام المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ الصحية ، لذلك فإن مصالح الولاية تهيب بالمواطنين ضرورة التفاعل الإيجابي والانخراط بكل التزام ومسؤولية في الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الوباء .