الملك يهنئ رئيس جمهورية غينيا الاستوائية بمناسبة عيد استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى تيودور أوبيانغ نكيما مباسوغو، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس تيودور أوبيانغ نكيما مباسوغو، وأصدق المتمنيات لشعب غينيا الاستوائية بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإذ أشيد بما يربط شعبينا من أواصر الأخوة والتقدير المتبادل، أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيز علاقات التعاون المثمر القائمة بين بلدينا في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين، ويسهم في تحقيق وحدة وتنمية قارتنا”.