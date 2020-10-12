الملك يهنئ عاهلي المملكة الإسبانية بمناسبة العيد الوطني لبلادهما

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس، عاهل المملكة الاسبانية، وصاحبة الجلالة الملكة ليتيزيا، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني للملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا، وأصدق المتمنيات للشعب الإسباني باطراد الرخاء والازدهار.

وأشاد جلالة الملك، في هذه البرقية، ب”مستوى العلاقات التي تربط بين المملكتين المغربية والإسبانية، والتي تستقي قوتها من أواصر الصداقة المتينة التي تجمعنا شخصيا وعائلتينا الملكيتين، ومن الاهتمام الراسخ الذي نوليه معا لمواصلة تعزيز هذه العلاقات المتميزة، والارتقاء بها نحو مراتب متقدمة من الشراكة والتعاون المثمر، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين”.