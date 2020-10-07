“ضمان إقلاع” للمنعشين العقاريين

اتخذت لجنة اليقظة في اجتماعها العاشر، المنعقد أول أمس (الاثنين)، مجموعة من التدابير لفائدة بعض القطاعات المتضررة من الجائحة. وقررت اللجنة إحداث صنف جديد من «ضمان إقلاع» يهم قطاع الإنعاش العقاري تحت اسم «ضمان إقلاع الإنعاش العقاري»، مشيرة في بلاغ لها إلى أن هذا المنتوج الجديد يندرج في إطار تكييف عرض الضمان مع خصوصيات القطاعات الهامة ذات طبيعة بنيوية، مثل قطاع الإنعاش العقاري. ويهدف المنتوج الجديد، حسب اللجنة، إلى مواكبة المنعشين العقاريين المتضررين بشكل كبير من تداعيات «كوفيد 19»، الذين تتوفر فيهم معايير الاستحقاق، من خلال تقديم ضمانات قروض متوسطة وطويلة المدى تمكنهم من تغطية الاحتياجات التمويلية لإتمام مشاريعهم العقارية. وأوضحت اللجنة أن القرض الذي يضمنه المنتوج الجديد يمكن أن يصل إلى 50 مليون درهم (5 ملايير سنتيم) لكل مشروع، وهو مفتوح لكل المشاريع، التي استفادت من قرض الإنعاش العقاري، وتلك التي اعتمدت على التمويل الذاتي فقط.

بالموازاة مع ذلك، تم إبرام عقدي برنامج خاصين ببعض الأنشطة الاقتصادية الهشة التي تأثرت كثيرا بالإجراءات الوقائية الناجمة عن الجائحة، ويتعلق الأمر بعقد برنامج لإعادة إقلاع قطاع متعهدي المناسبات والملتقيات ومموني الحفلات، ويهم مموني الحفلات، والعاملين على تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالملتقيات للمناسبات، وتأجير الأثاث المخصص للمناسبات، واستئجار الفضاءات المخصصة، إضافة إلى مقدمي الخدمات التي ترتبط بها. ووقعت على العقد وزارات الاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والشغل والإدماج المهني، من جهة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية للبنوك وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب.

ويهم عقد البرنامج الثاني قطاع الترفيه والألعاب، ويتعلق الأمر بالمقاولات العاملة في فضاءات اللعب المغطاة، مثل حلبة التزلج، وفضاءات لعب الأطفال، وغرف الفيديو والألعاب الآلية، والمقاولات الناشطة في فضاءات اللعب الخارجية، من قبيل منتزهات التزلج، والكارتينج والميني غولف، والرماية والفروسية، والحدائق المائية، وفضاءات ودوائر التسلق، إضافة إلى حدائق الحيوانات. ووقعت على العقد وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والشغل والإدماج المهني، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

عبد الواحد كنفاوي