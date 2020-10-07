محاكمة متهم بهتك عرض قاصر

قاضي التحقيق أكد تورطه في الجريمة والحكم الابتدائي برأه من المنسوب إليه

تشرع الغرفة الجنائية الاستئنافية بالبيضاء، غدا (الخميس)، النظر في ملف اتهام شاب بهتك عرض قاصر بالعنف، بعد أن استأنفت عائلتها الحكم الابتدائي، الذي قضى ببراءته من المنسوب إليه.

وسبق للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، أن أحال المتهم في حالة اعتقال على قاضي التحقيق، الذي بعد استنطاقه تفصيليا، أحاله في حالة اعتقال على غرفة الجنايات الابتدائية بجناية هتك عرض قاصر بالعنف، بناء على ظروف ومعطيات القضية، وشهادة الشهود، إلا أن عائلة القاصر فوجئت بحكم ابتدائي يقضي ببراءته من المنسوب إليه، لغياب أدلة كافية على تورطه في الجريمة، وأن سوء الجوار بينه وعائلة القاصر كانت وراء اتهامه.

وتعود تفاصيل القضية، عندما تقدمت والدة الضحية، وهي مهاجرة تحمل الجنسية الألمانية، بشكاية إلى مصلحة الشرطة القضائية بأمن مولاي رشيد، تفيد فيها أن ابنتها البالغة من العمر 12 سنة تعرضت لهتك عرض بالعنف من قبل ابن الجيران، إذ استغل وجودها داخل مرحاض مشترك بالمنزل وحاول الاعتداء جنسيا عليها، ولما أشعرت والدته بالأمر، ادعت أنه مريض نفسيا.

واعتقلت الشرطة المتهم بعد أن اختفى عن الأنظار لفترة طويلة، وأثناء تعميق البحث معه، ادعى أنه يوم الجريمة دخل في خلاف مع عائلة القاصر، سيما والدتها وجدته بعد أن عرضتا خالته ووالدته للسب والشتم واعتداء جسدي، اضطر معه إلى نقل والدته إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أنه خلال اليوم نفسه، وبينما كان داخل المرحاض فوجئ بجدة القاصر تسقطه على الأرض بينما انهالت والدتها عليه بآلة حادة، تسببت له في جروح في الظهر، فتقدم بشكاية إلى مصلحة الشرطة، ليفاجأ أن أم القاصر تقدمت ضده بشكاية تتهمه بهتك عرض ابنتها.

وأحيل المتهم على الوكيل العام للملك، وبعد استنطاقه، قرر عرضه في حالة اعتقال على قاضي التحقيق، وخلال البحث الإعدادي، نفى المنسوب إليه بحجة أن وضعية المسكن الذي يتقاسمه مع الطرف المشتكي لا تسمح له بهتك عرض القاصر.

واستمع قاضي التحقيق إلى شاهدة، فأكدت أن المتهم كان يستغل ذهاب القاصر إلى المرحاض لملاحقتها والتحرش بها، وأنها عاينته يقوم بإمساكها من نهديها ومؤخرتها، محاولا الاعتداء عليها جنسيا، وأنه تجرد من ملابسه، ولما أشعرت والدته من أجل التدخل، لم تكترث بالأمر.

من جهتها أكدت أم القاصر خلال التحقيق، أن المتهم أمسك بها وحاول الاعتداء جنسيا عليها وأن آثار تلك الممارسات مازالت بجسدها، خاصة في نهديها وكتفها الأيسر، ما تسبب في إصابة القاصر بنوبة من الخوف والهلع، وأن الواقعة تسببت لها في أزمة نفسية تعالج بسببها أمام طبيب مختص.

وخلص قرار الإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية أن نفي المتهم للمنسوب إليه، تدحضه ظروف وملابسات القضية، خاصة تصريحات الشاهدة التي أكدت بعد أدائها اليمين القانونية أنه أمسك بالضحية، التي لا يتجاوز عمرها 12 سنة، من شعرها ومناطقها الحساسة وحاول الاعتداء عليها جنسيا، ما يفيد تعرضها لهتك عرض بالعنف.

مصطفى لطفي