الممونون للحكومة: “للصبر حدود”

رغم أن الأزمة أثرت على فئات كثيرة داخل المجتمع، إلا أن بعض القطاعات تعيش صعوبات وتحديات مضاعفة، من قبيل الممونين الذين لم يشتغلوا منذ بداية الوباء، وهو ما عمق أزمة هذا القطاع، ودفع المنتسبين إليه إلى الاحتجاج على الحكومة، وتنظيم وقفات أمام مكاتب المسؤولين الترابيين بعدد من الأقاليم والعمالات، آخرها برشيد وبني ملال.

واحتج عدد كبير من مهنيي قطاع ، أمام مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، في الأيام الأخيرة، بعد شهور من العطالة المفروضة، منددين بالأوضاع المزرية التي وصل إليها القطاع، داعين مسؤولو الجهة بالسماح إليهم باستئناف عملهم في القريب العاجل، وفتح حوار مع المهنيين.

وأجمع المحتجون، أن قرارات الإغلاق المتكررة كانت لها أضرار كبيرة على العاملين بالقطاع، الذي يعيل آلاف الأسر، إذ لا يتعلق الأمر بالممون وحده، بل هناك مهن أخرى مرتبطة بالقطاع، من قبيل الأجواق والفرق الموسيقية والطباخين، وباقي المهن المرتبطة بالقطاع.

ويطالب الممونون باستئناف عملهم، وفق شروط محددة، من قبيل خفض أعداد الحضور، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، إضافة إلى توفير جميع شروط السلامة الممكنة، من قبيل التعقيم والكمامات وغيرها.

وصرح خليل وهو ممون بالبيضاء لـ “الصباح” قائلا ” إن عددا من أرباب شركات التموين وعمالهم يعيشون الفقر، وعجزوا عن تسديد ديونهم بعدما كانوا يعيشون حياة مستورة” وقال خليل إنه وجد نفسه محرجا أمام زبائنه، الذين قدموا له العربون قبل بداية الجائحة، من أجل الإشراف على تفاصيل أعراسهم وحفلاتهم في فصل الصيف، إذ لم يعد قادرا على تدبر أموره، وتسديد ديونه. كما لم يجد مبررات مقنعة للزبائن، الذين تسلم منهم أقساطا مالية، إذ يضطر في كل مرة إلى تقديم وعود وتسويفات، بأن الأمور ستعود إلى سابق عهدها، وسيلتزم بتأدية ما بذمته من عرابين.

يقول خليل، وهو ممون مشهور في البيضاء، ألف الإشراف على إحياء الأعراس والحفلات الخاصة، وأعياد الميلاد والمناسبات، “أصبحت أعيش فقرا لم أكن أعتقد يوما أنني سأصل إليه. كنت ميسور الحال، وأسدد واجباتي للبنك وأدفع نفقات تمدرس أبنائي، لكنني أصبحت اليوم عاجزا وأشعر بأن العمل الذي قضيت به سنوات، وقدمت له الكثير، تركني اليوم أواجه الفقر والحرمان”.

عصام الناصيري