زيادة مرتقبة في أجور أعوان السلطة

يرتقب أن تعلن حكومة سعد الدين العثماني، قبل رحليها، في 2021، عن زيادة طفيفة في أجور أعوان السلطة (الشيوخ والمقدمين)، قبل الاستحقاقات المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الصباح»، إن الزيادة المنتظرة في الأجر الشهري لأعوان السلطة، التفاتة من الحكومة تجاه هذه الفئة التي تقوم بأدوار متعددة، وقدمت خدمات كبيرة في زمن جائحة كورونا.

وتزامنا مع الحديث عن الرفع من الأجر الشهري لأعوان السلطة، وجه سعيد بعزيز، ابن كرسيف، الذي اشتغل مفوضا قضائيا، وعضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول الوضع الاجتماعي والمادي لأعوان السلطة.

ونوه بعزيز، القيادي السابق في الحزب العمالي المنحل، بالدور الكبير، الذي يقوم به أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، سواء في المجال الحضري أو القروي خدمة للوطن، بدءا من الإدارة الترابية وباقي المصالح الإدارية الأخرى، ولفائدة المواطنات والمواطنين، وأنهم من العناصر الأساسية، التي يرتكز عليها في المنظومة الأمنية، والحياة الإدارية للأشخاص.

عبد الله الكوزي