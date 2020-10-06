عودة أحرار سيدي رحال

ترأس صابر الكياف المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار ببرشيد والنائب البرلماني عن دائرة الإقليم ورئيس جماعة جاقمة الجمع العام التأسيسي الفرع المحلي بسيدي رحال الشاطئ، بعد سنين من الغياب عن المنطقة.

وأجمع المشاركون في انتخاب المكتب الجديد على ضرورة ملء الفراغ وإعادة الانتشار التنظيمي، الذي أدت ثمن غيابه أطر ذات كفاءة في دائر تدبير الشأن العام، إذ أشار الكياف إلى المسار التراجعي، بعد ميلاد واعد سنوات الثمانينات، وعندما كانت هناك تمثيلية للحزب في المدينة التي تعثر مسارها التصاعدي.

وانتهت أشغال اللجنة التحضيرية بانتخاب رئيسها صالح بنجكال كاتبا محليا، بالإضافة إلى عضوية عبد الله الضارين والطيبي مامون ومصطفى حيدور ومحمد خنوس ورشيد النفع العلوي وأنفلوس بلعيد.

وذكر المنسق الإقليمي في بداية الاجتماع المنعقد اليوم (الثلاثاء) بمركز سيدي رحال الشاطئ بتاريخ الحزب في المنطقة، في إشارة إلى ترؤس التجمع للجماعة في 2004 وقبلها، أي منذ نشأة التجمع الحضري بداية السبعينات، مبرزا أن فعاليات المنطقة وهي تحاول إنقاذ المدينة مما آلت إليه أوضاعها، اختارت إحياء هياكل الحزب الذي كان موجودا في المجالس الأولى، إبان العصر الذهبي لنهضة سيدي رحال.

وشدد الكياف على أن مهمة المكتب الجديد تكليفا وليست تشريفا، بالنظر ما ينتظر الأعضاء في الأشهر القليلة المقبلة، خاصة أن التجمع الوطني يطمح إلى تحقيق نتائج جيدة تمكنه من استعادة القلاع التي كانت له في المنطقة، منذ الانتخابات الجماعية لـ1977.

ي.ق