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الرصد الوبائي … المغرب يتخطى 100 ألف إصابة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1724 حالة شفاء، و35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 101 ألف و743 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 80 ألف و732 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1830 حالة.
التوزيع الجغرافي حسب الجهات:
الدار البيضاء سطات +605
الرباط سلا القنيطرة +300
الشرق +190
مراكش أسفي +169
سوس ماسة +139
بني ملال خنيفرة +121
طنجة تطوان الحسيمة +120
درعة تافيلالت +114
فاس مكناس +65
العيون الساقية الحمراء +53
الداخلة وادي الذهب +32
كلميم واد نون +19