الرصد الوبائي … المغرب يتخطى 100 ألف إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1724 حالة شفاء، و35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 101 ألف و743 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 80 ألف و732 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1830 حالة.

التوزيع الجغرافي حسب الجهات:

الدار البيضاء سطات +605

الرباط سلا القنيطرة +300

الشرق +190

مراكش أسفي +169

سوس ماسة +139

بني ملال خنيفرة +121

طنجة تطوان الحسيمة +120

درعة تافيلالت +114

فاس مكناس +65

العيون الساقية الحمراء +53

الداخلة وادي الذهب +32

كلميم واد نون +19