العثور على جثة نهشتها الكلاب

عثر على جثة امرأة نهشتها الكلاب الضالة في مكان خلاء قرب مزارع أولاد عزوز بتراب جماعة سيدي المختار إقليم شيشاوة، ظهر الخميس الماضي. وعاشت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية سيدي المختار حالة استنفار قصوى، بعد أن وقفت على جثة نهشتها كلاب ضالة قرب شجرة في مكان خلاء.

وأفاد مصدر مطلع أن عناصر الدرك الملكي عثرت على الجثة مرمية بمحاذاة جذع شجرة، وقد نهشتها الكلاب مما يرجح وفاتها قبل يومين تقريبا. وسارعت مصالح الدرك الملكي رفقة عناصر تنتمي للشرطة العلمية والتقنية، إلى مكان الحادث حيث باشرت تحرياتهم الجنائية، قبل أن تسارع إلى نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بمراكش، قصد إخضاعها للتشريح الطبي. وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا حول ظروف وملابسات مصرع المرأة، التي مازالت هويتها مجهولة، نظرا لتحلل جثتها، على أن يعد تقرير يرفع إلى النيابة العامة لدى استئنافية مراكش، للتأكد مما إذا كانت الوفاة عرضية، أم أن الأمر يتعلق بجريمة قتل، تستوجب الكشف عن خيوطها ومرتكبيها.

غسان بنشقرون (مراكش)