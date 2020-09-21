الملك يهنىء الرئيس المالطي بمناسبة احتفال بلاده بذكرى استقلالها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا ، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بذكرى استقلالها.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية ، عن أحر التهاني للرئيس فيلا ، وأصدق المتمنيات للشعب المالطي الصديق بتحقيق ما يصبو إليه من اطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في هذه البرقية ” وإني إذ أثمن ما يجمع بلدينا من أواصر الصداقة والتقدير المتبادل ، لأؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل الدفع قدما بتعاوننا المشترك ، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار المحافل الجهوية ، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين ، وبما يسهم في توطيد جسور الحوار والتضامن بين ضفتي المتوسط”.