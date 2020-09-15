انتخاب العمارتي عضوا في لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تم انتخاب مرشح المملكة المغربية، الأستاذ محمد العمارتي كخبير مستقل عضو في لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خلال انتخابات جرت أمس الاثنين بنيويورك، وذلك بعد حصوله على 37 صوتا من أصل 54 .

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن ثلاثة مرشحين تنافسوا للظفر بالمقعدين الشاغرين المخصصين لإفريقيا، وهم المغرب ومصر وجنوب إفريقيا. وإلى جانب الأستاذ العمارتي، عاد المقعد الإفريقي الثاني لمصر، مضيفا أن ولاية الأستاذ العمارتي في هذا المنصب تمتد لأربع سنوات ابتداء من فاتح يناير 2021.

وأشار البلاغ إلى أن العمارتي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لوجدة- فجيج والأستاذ الجامعي والباحث في القانون الدولي، يعد خبيرا في حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وهي المجالات التي ينشط فيها منذ عدة سنوات.

وسجل أن هذا الانتخاب المتميز الجديد لخبير مغربي يمثل علامة جديدة على ثقة المجموعة الدولية في المغرب وفي الكفاءات والخبرات المغربية. كما يعكس الصورة الإيجابية والمصداقية التي يحظى بها المغرب على الساحة الدولية، والتي تعد ثمرة استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد تم وضعها تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خدمة لحقوق الإنسان في شموليتها وبغية تعزيز الجيل الجديد من الحقوق، ولاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا البيئية.

وأشارت الوزارة إلى أن حملة دبلوماسية قوية للترويج للترشيح المغربي مكنت من تحقيق نجاح باهر لهذا الترشيح، ما يكرس استراتيجية المملكة الرامية إلى تقوية الحضور المغربي داخل المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة. ومن خلال هذا الانتخاب، سيظفر خبير مغربي لأول مرة بمقعد داخل اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي الهيئة التي تتكون من 18 خبيرا يتوفرون على كفاءات معترف بها في مجال حقوق الإنسان.

وتسعى اللجنة التي أحدثت سنة 1985، إلى ضمان الإشراف على تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل الدول الأطراف، وكذا دراسة التقارير الدورية المقدمة من قبل الدول حول تفعيل الحقوق المنصوص عليها في العهد.