إحالة قاتل قاصر طنجة على النيابة العامة

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، اليوم الاثنين، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة المشتبه به الرئيسي في جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر بعد انصرام آجال الحراسة النظرية وانتهاء إجراءات البحث التمهيدي.

ويتابع المتهم، الذي ألقي القبض عليه ليلة الجمعة الماضي، في حالة اعتقال بجناية هتك عرض قاصر باستعمال العنف، مقرونة بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار وإخفاء الجثة.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة قد أوقفت المشتبه به، 24 سنة، للاشتباه في تورطه في ارتكاب الجريمة بعد فتح تحقيق في بلاغ للبحث لفائدة العائلة بشأن اختفاء طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة يوم الاثنين 7 شتنبر، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية.

وأسفرت عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن تحديد هوية المشتبه به، الذي يقطن غير بعيد عن مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء لمكان التخلص من جثة الضحية، حيث أشار البحث إلى أن المشتبه فيه أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يكتريها بنفس الحي السكني، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية.

على صلة بالقضية، يتابع في حالة اعتقال أيضا 3 أشخاص يقطنون برفقة الجاني بالشقة للاشتباه في عدم تبليغهم عن المتهم الرئيسي في القضية بعد نشر صوره رفقة الضحية على نطاق واسع ضمن إجراءات البحث.

وقد أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف المشتبه فيهم على غرفة التحقيق الأولى بالمحكمة ذاتها من أجل استكمال البحث في ملف القضية.