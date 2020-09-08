“كوفيد-19” … 1941 إصابة جديدة و1143 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1143 حالة شفاء، و33 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 75 ألف و721 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 57 ألف و239 حالة، بمعدل تعاف يناهز 75,6 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1427 حالة.