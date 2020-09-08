أطلس … المستشارة الدبلوماسية لرئيس الحزب البوركينابي بمؤتمره الاستثنائي

خطفت نوال أطلس، المستشارة الدبلوماسية لرئيس حزب الوقت الجديد الديموقراطي ببوركينا فاسو، الأنظار أخيرا في هذا البلد الإفريقي، بالنظر لحضورها المتميز في المؤتمر الاستثنائي للحزب، وما كشف عنه رئيس البلاد من مساهمتها القيمة في ثورة هذا البلد الإصلاحية.

ونوه مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو، بمجهودات نوال أطلس خلال المؤتمر الاستثنائي، للحزب الداعم للحزب الحاكم، وتمكن الشعب البوركينابي من التعرف على امرأة حديدية، عملت في صمت على إنجاح المشاريع التنموية في هذا البلد.

وكانت أطلس المرأة المغربية الوحيدة المشاركة في هذا اللقاء، وتلقت الثناء في الكلمات التي ألقاها رئيس الحزب بالمناسبة، أمام المؤتمرين والضيوف، على مجهوداتها خاصة في دعم جهود بوركينا فاسو للنهوض بتقدم المرأة البوركينابية في شتى المجالات، معربا شكره لها عن تحملها عناء السفر من المغرب في ظل الظروف العالمية الحالية الصعبة، للمشاركة في هذا اللقاء الذي يعد الأخير قبل تاريخ المحدد للانتخابات.

كما وصف الرئيس في خطابه نوال ب”السيدة الإفريقية الكبيرة”، التي قدمت الكثير داخل الحزب، لتحقيق أهدافه طيلة الفترة السابقة، حيت ساهمت في مواكبة المرأة البوركينابية وتشجيعها للمشاركة في الحياة السياسية خدمة لمستقبل البلاد.