جانح يدهس شرطيا بمراكش

الواقعة تمت بعد مطاردة هوليودية لإيقاف سارقين فرا بدراجة نارية

باشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، أول أمس (الأحد)، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، حول واقعة قيام جانح بدهس شرطي، نتجت عنه إصابة الضحية والمتهم بجروح.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن الفعل الجرمي الذي تم بطريقة هوليودية بشارع أكدال باحماد بالمدينة العتيقة، جاء بعد رفض سائق دراجة نارية من نوع “سي 60” التوقف، تطبيقا لأوامر شرطي تابع لفرقة الدراجين، في محاولة منه للتملص من خضوعه للتفتيش والاعتقال.

وكشفت المعطيات الأولية للبحث، أن الشرطي كان يقوم بواجبه المهني، في إطار الإجراءات الاستباقية لاستتباب الأمن، إذ فعاين المشتبه فيه في وضعية مشبوهة، وهو يسوق دراجته بطريقة خطيرة، في حالة هيجان متقدم، رفقة شريكه بعد القيام بعملية سرقة، فقرر اللحاق بهما وأمرهما بالتوقف.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الشرطي كان بصدد إخضاع السائق المشتبه فيه وشريكه للمساءلة والاعتقال، بعد فرارهما إثر عملية سرقة، إلا أنهما لم يستجيبا، مفضلين عدم التوقف ومقاومة عملية الإيقاف.

وأوردت المصادر، أنه خلال مواصلة المطاردة، تفاجأ الشرطي بالهجوم عليه، من قبل الجانح، الذي صدمه بقوة بشكل متعمد ودهسه في مشهد مرعب، وهو الاصطدام الذي نتجت عنه إصابة الطرفين بجروح.

وأوردت مصادر متطابقة أن الحادث نتجت عنه إصابة بالغة للشرطي، الذي تم نقله على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، كما تم نقل الجانح بدوره الذي أصيب هو الآخر جراء قوة الاصطدام، الذي قام به في محاولة لإسقاط الشرطي ومواصلة عملية الفرار.

وأثارت الواقعة، المصالح الأمنية بمراكش، واستنفرت مختلف عناصرها إلى مسرح الحادث، إذ تم إيقاف الجانح ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وإخضاعه تحت المراقبة، في انتظار اقتياده للتحقيق معه حول الجرائم المنسوبة إليه، من ضمنها عدم الامتثال والإيذاء العمدي في حق موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه.

وفتحت الشرطة القضائية تحقيقاتها حول جريمة صدم ودهس شرطي أثناء قيامه بواجبه المهني، لتحديد الظروف والملابسات، التي أدت إلى الحادث المروع الذي كاد يودي بحياة الموظف الأمني، وللكشف عن هوية المتهم الثاني الذي فر إلى وجهة مجهولة بعد الحادث.

وبعد تلقي الموقوف العلاجات الضرورية، تقرر الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ملابسات الواقعة، ولتحديد ما إن كان المتهم وشريكه متورطين في جرائم تمس بالأمن والنظام العامين.

محمد بها