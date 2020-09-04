كورونا تتسلل الى ابتدائية برشيد     

تسللت جائحة كورونا إلى بناية المحكمة الإبتدائية ببرشيد، بعدما ظلت تقاوم الوباء لشهور عديدة، إذ أصيب أربعة مواطنين لهم علاقة عمل بالمحكمة سالفة الذكر، وأصيب حارس أمن خاص ومنظفة وموظف وشخص آخر بالوباء، بعدما أجريت تحاليل مخبرية للعاملين بالمحكمة الابتدائية، ما كشف عن إصابة شخصين يوم أمس (الخميس) ومثلهما اليوم (الجمعة ).

وظل مسؤولو وموظفو قصر العدالة ببرشيد يقاومون الوباء منذ شهر مارس الماضي، إذ ظل محمد دحان، رئيس المحكمة والمصطفى هيبي، وكيل الملك بالنيابة وقبله عبد القادر الطوسي، ممثل سلطة الاتهام بالنيابة سابقا يبذلون مجهودات كثيرة لمحاربة الوباء والحرص على اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية، وتنظيم عملية ولوج الموظفين والمحامين والمرتفقين، رغبة من المسؤولين سالفي الذكر في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، قبل أن تسلل المرض يوم أمس (الخميس) إلى بناية قصر العدالة ببرشيد، ما دفع برئاستي المحكمة والنيابة العامة إلى تكثيف المجهودات منذ اكتشاف إصابة أول حالة رغبة منهما في تجنيب موظفي القضاء المتعاونين معه والمتقاضين الإصابة بداء كوفيد 19.

سليمان الزياني (سطات)