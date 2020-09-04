إجراءات مشددة لمواجهة كورونا بحنيفرة ومريرت

أعلن مركز التنسيق الإقليمي المكلف بتدبير جائحة كورونا في إقليم خنيفرة اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات من أجل الحد من انتشار الفيروس، اعتبارا للوضعية الوبائية بالإقليم، والارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات والوفيات بسببه، خاصة بخنيفرة ومريرت.

ودخلت القرارات الجديدة بالإقليم حيز التطبيق ابتداء من بعد غد (الأحد)، وتهم منع التنقل من وإلى خنيفرة ومريرت، إلا بعد الحصول على رخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة، باستثناء قطاع نقل البضائع والمواد الأساسية و الخدمات، والتنقلات ذات الطابع المهني أو تلك التي تبررها ضرورة المصلحة، والتنقلات الخاصة بالحالات الإنسانية، والمرتبطة بالدخول الجامعي والمدرسي، و التوقف بصفة مؤقتة عن استغلال النقل العمومي المشترك بين الجماعات بواسطة حافلات شركة “الكرامة”، بين خنيفرة ومريرت، من جهة وما بين هاتين المدينتين وجميع المراكز التابعة للإقليم من جهة ثانية.

كما قرر مركز التنسيق نفسه تحديد توقيت إغلاق المقاهي والمطاعم بالمدينتين في الساعة العاشرة ليلا، ومنع الولوج إلى الساحات الخضراء والفضاءات العمومية ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، والتوقف مؤقتا عن استغلال السوق الأسبوعي أحطاب بخنيفرة، واقتصار السوق الأسبوعي بمريرت على نشاط بيع الخضر والفواكه مع منع بيع المواشي به، و إغلاق أسواق القرب و”السويقات” ابتداء من الساعة الخامسة مساء، و منع بث مباريات كرة القدم بالمقاهي.

وعٌهد للسلطات الإدارية المحلية و السلطات الأمنية، وكافة المؤسسات و الإدارات المعنية، كل في مجال اختصاصه، بتنسيق مع المصالح الجماعية تنفيذ هذه القرارات.