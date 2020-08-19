سلطات بني ملال توزع كمامات واقية على الأسر المعوزة

لجأت سلطات بني ملال إلى توزيع الكمامات على الأسر المعوزة.

وقالت مصادر إنه من بين الإجراءات التي اتخذتها سلطات بني ملال للحد من تفشي فيروس كورونا خاصة خلال هذه الأيام الأخيرة التي تعرف تزايد الحالات المؤكدة بالإصابة بالفيروس، توزيع الكمامات الواقية على ذوي الدخل المحدود بالأحياء الفقيرة بالمدينة التي سجلت أكبر عدد من المصابين.

وتم إحداث خلية على مستوى المستشفى الجهوي ستسهر على منح 100 كمامة واقية لكل شخص تأكدت اصابته بالفيروس لتوزيعها على أقاربه للمساهمة في الحد من انتشار العدوى فيما بينهم.

أما على مستوى الأحياء الفقيرة، فإن توزيع الكمامات الواقية على الأسر المعوزة سيتم بواسطة أعوان السلطة للحد من تفشي هذا الوباء الذي تمكن من إصابة أعداد متزايدة من سكان بني ملال في الأيام الأخيرة بمناسبة عيد الأضحى التي عرفت حركية كبيرة للمواطنين وعودة الكسابة من مدن موبوءة بالمملكة، مما ساهم بشكل كبير في انتشار هذا الفيروس بين ساكنة بني ملال.

وتجدر الإشارة الى أن السلطات المحلية تقوم بحملات تحسيسية مكثفة لتحسيس الساكنة على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية وقواعد النظافة والسلامة الصحية لانخراط الجميع في الحد من تفشي هذا الوباء الفتاك.

وبالإضافة الى مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الولائية التي من شـأنها السيطرة والحد من تفشي هذا الوباء بالمدينة، ومنها وضع نقط مراقبة أمنية بمختلف المداخل الرئيسية للمدينة للتأكد من هوية وقياس حرارة الوافدين، وإغلاق الحمامات، وقاعات الحلاقة والتجميل، وقاعات الألعاب وملاعب القرب الى غاية 30 غشت من هذه السنة، وتحديد أوقات إغلاق المقاهي والمتاجر في السادسة مساء، وتحديد أوقات إغلاق المحلات التجارية الكبرى في الثامنة مساء، وتحديد أوقات إغلاق الأسواق والسويقات الشعبية في الثانية بعد الزوال.

وأهابت سلطات الولاية بجميع المواطنات والمواطنين بجهة بني ملال خنيفرة إلى ضرورة الانخراط بكل وطنية ومسؤولية في المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية والمصالح الصحية من اجل احتواء هذا الوباء الفتاك.