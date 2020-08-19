“متبغاش يجي” للمنتخب… بن رحو يصدم خاليلوزيتش

بدا ياسين بن رحو، المحترف بنيم الفرنسي غير مستعد لتلبية دعوة الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش.

ورغم وجود بن رحو ضمن اللائحة الموسعة، التي يراهن عليها خاليلوزيتش ما بعد مرحلة كورونا، إلا أن اللاعب ذاته رفض الحسم في المنتخب، الذي سيلعب له مستقبلا.

وقال بن رحو في تصريحات صحافية، إنه يتوفر على ثلاث جنسيات (المغربية والفرنسية والجزائرية )، ولم يحسم بعد في المنتخب الذي سيدافع عن ألوانه.

واعترف بن رحو بتلقيه دعوة من المنتخب الوطني، مشيرا إلى أنه لم يحسم بعد وسيتريث قبل أن يتخذ القرار، الذي يناسبه.