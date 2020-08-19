الجيش يقطع الطريق على الترجي

قطع الجيش الملكي الطريق على الترجي التونسي، عندما توصل إلى اتفاق مبدئي مع هدافه جوزيف اكنادو، من أجل تمديد عقده لثلاث سنوات.

وكشف مصدر مسؤول، أن اكنادو، الدي سينتهي عقد مع الجيش في 30 يونيو 2021، وافق على تمديد عقده، بعد مفاوضات ماراثونية عرفت مدا وجزرا بين الطرفين.

وبات في شبه المؤكد تمديد العقد رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصا بعدما وافقت إدارة الجيش على رفع راتبه ومنحة التوقيع.

وتوصل اكنادو، هداف الجيش الملكي في الموسم الجاري، بعروض من فرق وطنية وعربية، من أبرزها الوداد والرجاء الرياضيين والترجي التونسي.

وتعاقد الجيش الملكي مع جوزيف اكنادو في بداية الموسم الجاري بموجب عقد يمتد سنتين.

ع.ك