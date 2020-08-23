الفيروس أنهك الاقتصاد

تراجع إنتاج الثروات بناقص 13 في المائة خلال الحجر وعدد الفقراء يرتفع بمليون شخص

سجل المغرب أرقاما قياسية، خلال الأسابيع الأخيرة، في عدد الإصابات والوفيات والأشخاص الذين يوجدون في أقسام الإنعاش، ما جعل عددا من الأشخاص يتساءلون حول الأسباب التي تمنع المغرب من العودة إلى الحجر الصحي، ولو لمدة محددة زمنيا للتمكن من محاصرة تنقل الفيروس بين المواطنين.

لكن السلطات مترددة وتكتفي ببعض الإجراءات في المناطق التي تسجل أعلى نسب الإصابة، من قبيل محاصرة بعض الأحياء واتخاذ إجراءات مشددة في ما يتعلق بالأماكن التي تعرف تجمعات، مثل أسواق القرب والمقاهي والمساحات الخضراء.

لكن السؤال المحوري يتعلق بمدى تحمل الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية للمغرب لفرض حجر شامل ثان، كما تم إقراره في المرة الأولى.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط الاثنين الماضي، بهذا الصدد، على المذكرة الإستراتيجية المشتركة التي أعدتها مع تمثيلية منظمة الأمم المتحدة بالمغرب والبنك الدولي، وتتضمن عرضا للوضع الوبائي في المغرب إلى غاية تاريخ إصدار المذكرة وتحليلا لتطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد منذ بداية الأزمة، بالاستناد إلى الدراسات والتحليلات التي أنجزتها المندوبية وتقارير البنك الدولي والتوقعات الاقتصادية الخاصة بالأوضاع بالمغرب.

وأشارت المذكرة إلى أن الاقتصاد المغربي تأثر كثيرا بالجفاف الذي تسبب في تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، إذ أن معدل النمو لم يتجاوز، خلال الفصل الأول، أي قبل الحجر الصحي، 0.1 في المائة، لكن نسبة التراجع ارتفعت بشكل كبير في الفصل الثاني، بعد 10 أسابيع من الحجر الصحي الشامل، إذ انخفض الناتج الداخلي الإجمالي بناقص 13.8 في المائة، بسبب توقف جل الأنشطة الاقتصادية والوضعية الاقتصادية لبلدان الاتحاد الأوربي الشريك التجاري والاقتصادي الأول للمغرب، وسجلت الصادرات انخفاضا بناقص 25.1 في المائة، وتقلصت الواردات بناقص 26.7 في المائة. وتوقعت المذكرة أن تتقلص نسبة التراجع، خلال الفصل الثالث، لتستقر في حدود ناقص 4.1 في المائة، بفعل استئناف عدد من الوحدات الإنتاجية نشاطها، مثل قطاعات التجارة والنقل والصناعة، إذ أبان البحث الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط أن 86 في المائة من المقاولات التي أوقفت نشاطها، خلال الحجر الصحي، استأنفت عملها كليا أو جزئيا. وتوقعت المذكرة أن تتقلص نسبة تراجع الناتج الداخلي الإجمالي مع نهاية السنة الجارية إلى 5.8 في المائة، إذا استمر نشاط الوحدات الإنتاجية ولم يتم إقرار حجر صحي، ويتوقع، أن يستأنف الناتج الداخلي الإجمالي نموه في السنة المقبلة بنسبة في حدود 4.4 في المائة.

تراجع في الجبايات

من ناحية المالية العمومية، سجلت الخزينة العامة للمملكة تراجعا في أهم الموارد الجبائية، متأثرة بتداعيات الجائحة وتوقف عدد من الأنشطة الإنتاجية. وعرفت الموارد الجمركية انخفاضا مع متم يوليوز الماضي بناقص 6.1 في المائة، إذ لم تتجاوز 4 ملايير و 943 مليون درهم، وهم التراجع الضرائب المباشرة، إذ انخفضت موارد الضريبة على الدخل بناقص 6.4 في المائة، متأثرة بتراجع موارد الضريبة المفروضة على المداخيل العقارية بناقص 37.2 في المائة، مقابل ارتفاع في حدود 3.3 في المائة على الضريبة على دخل الموظفين، التي سجلت زيادة طفيفة بقيمة 155 مليون درهم، في حين سجلت الضريبة المفروضة على أصناف المداخيل الأخرى، تراجعا بناقص 6.3 في المائة. بالمقابل، فإن الحجر الصحي وتوقف الأنشطة الاقتصادية كانت لهما تبعات على المستوى الاجتماعي، إذ توقع البنك الدولي أن تنتقل نسبة السكان الذين يعيشون وضعية هشة أو فقراء من 17.1 في المائة من إجمالي السكان إلى 19.87، أي ما يمثل أزيد من مليون شخص مهددين بالسقوط في الفقر.

عبد الواحد كنفاوي