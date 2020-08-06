الحكومة الموريتانية تقدم استقالتها

قدم الوزير الأول الموريتاني، إسماعيل ولد ابده ولد الشيخ سيديا، اليوم الخميس، استقالة حكومته.

وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء بأن رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، تسلم صباح اليوم، بالقصر الرئاسي، بنواكشوط، استقالة الحكومة.

ونقلت عن ولد الشيخ سيديا قوله، بعد تقديمه استقالة الحكومة، إنه استقبل من طرف رئيس الجمهورية “حيث قدمت له استقالة الحكومة، وكانت هذه مناسبة قدمت فيها جزيل الشكر لفخامة الرئيس على الثقة التي منحني إياها طيلة هذه الفترة”.

كما عبر ولد الشيخ سيديا عن شكره لفريق الحكومة على الجهود التي قام بها طيلة هذه الفترة الخاصة، في سبيل خدمة موريتانيا وشعبها.

يذكر أن الرئيس الغزواني كان قد عين، في الثالث من غشت 2019، ولد الشيخ سيديا، وزيرا أول، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب تقديم الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير، في اليوم نفسه، استقالة حكومته.