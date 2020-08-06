العالم المغربي اليزمي يفسر انفجار بيروت

يجيب العالم المغربي المتخصص في علوم الفيزياء والكيمياء، رشيد اليزمي، مخترع أنود الغرافيت الذي يستخدم في بطاريات الليثيوم، عن خمسة أسئلة.

1 ـ كيف تفسرون انفجار نحو 2750 طنا من نترات الأمونيوم ببيروت؟

من المعروف لدى طلبة السلك الأول الجامعي بشعبة الكيمياء أن نترات الأمونيوم من أقوى المواد المتفجرة في العالم. إنها مواد شبه مستقرة يمكن، نظريا، أن تنفجر في أي وقت، مما يعني أنه يجب مراقبتها دائما.

ما زلت لا أصدق أن مثل هذه الكمية من نترات الأمونيوم كانت مخزنة غير بعيد عن وسط بيروت، دون مراقبة وبكميات كبيرة: 2750 طنا! إنه إهمال تام.

2 ـ ما الذي يسبب انفجار نترات الأمونيوم؟

يمكن للماء أن يذيب النترات، كما أن عقب سيجارة، أو مصدرا للحرارة، أو درجة حرارة محلية تزيد عن 60 درجة مئوية، قد تساهم في حدوث تفاعل متسلسل، يعرف في الكيمياء بتفاعل أكسدة. في جزيئة النتروجين، هناك شكل مؤكسد للنتروجين وعنصر أمونيوم مختزل للنتروجين. الصنف الكيميائي الذي يلتقط الإلكترونات يسمى “المؤكسد”، فيما يسمى الصنف الذي يفقد الالكترونات بالمختزل. ويمكن أن يؤدي الصنفان، مجتمعان، إلى اندلاع انفجار هائل.

3 ـ ما هي في نظركم، شروط تخزين نترات الأمونيوم؟ من الضروري احترام شروط تخزين نترات الأمونيوم وذلك يمر عبر تجنب تعرضها للضوء ، ولأي مصدر للحرارة والرطوبة، مع الحرص على مراقبة أدنى تغيير في درجة الحرارة باستخدام كاميرات حرارية، علاوة على تجنب تخزين كميات كبيرة من هذه المادة في نفس المكان.

لقد سبق وسجلت مدينة تولوز عام 2001 ، حادثا كبيرا بسبب هذه المادة، إلا أن كميات نترات الأمونيوم التي انفجرت كانت أقل بعشر مرات من تلك التي كانت مخزنة بمرفإ بيروت.

4 ـ هل ساهم الوضع السياسي في لبنان، في نظركم، في وقوع هذه المأساة؟

لقد تسبب الانفجار الهائل ببيروت في تدمير نصف المدينة وسقوط العديد من القتلى وآلاف الجرحى، ناهيك عن آلاف الأسر التي وجدت نفسها من دون مأوى.

يجب القول إن الوضع في لبنان كان غير مستقر. فالبلاد تعيش على وقع أزمة سياسية وأزمة اقتصادية تتسم بارتفاع معدل التضخم حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها، وهو ما أدى بالعديد من اللبنانيين إلى العيش تحت عتبة الفقر. ربما أن لبنان لم تكن تتوفر على الوسائل اللازمة لمراقبة هذا المخزون من نترات الأمونيوم بالشكل الصحيح.

5 ـ ما هي الاستخدامات المختلفة لنترات الأمونيوم؟

نترات الأمونيوم تستخدم في العديد من القطاعات. بمجرد التحكم في هذه المادة بالشكل المطلوب، تصبح مفيدة جدا. لكنها تبقى مشابهة للغاز، يجب التعامل معها بحذر شديد.

وتستخدم نترات الأمونيوم أيضا كسماد بعد خضوعها لتحولات ومعالجات كيميائية. كما يمكن استخدامها كمتفجرات في الأشغال العمومية وفي المجال العسكري.