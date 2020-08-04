إصابة مغربية في انفجار بيروت

علم لدى السفارة المغربية بلبنان، أن مواطنة مغربية أصيبت في الانفجار الضخم ، الذي هز ، اليوم الثلاثاء، العاصمة بيروت.

وقالت السفارة، في بيان ، إن مواطنة مغربية، تشتغل بمنظمة تابعة للأمم المتحدة ببيروت أصيبت بكسور على مستوى الرجل ، مشيرة إلى أن المصابة تتلقى العلاج بإحدى المؤسسات الصحية اللبنانية.

وكانت السفارة قد أكدت متابعتها لأوضاع الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد عقب الانفجار.

وارتباطا بهذا الحدث ، وضعت السفارة رهن إشارة أفراد الجالية المقيمة بلبنان أرقام الهواتف التالية للتواصل :

– خارج أوقات العمل وعند الضرورة: 96176730612 00

– عند أوقات العمل : 05924751 / 05924752 / 05924753 / 05924754