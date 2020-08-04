“أونسا”: عيد الأضحى مر في ظروف جيدة

مر عيد الأضحى في أجواء جيدة على مستوى ظروف الصحة الحيوانية وذلك بفضل تظافر جهود السلطات وجميع المتدخلين وكذا التدابير الوقائية العديدة التي تم اتخاذها، وفقا لما جاء في بلاغ للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”.

وأوضح المكتب أن مصالحه البيطرية تفاعلت خلال فترة العيد مع أزيد من2500 مكالمة منذ يوم العيد إلى حدود يوم الاثنين 3 غشت ،مشيرا الى أن هذه المكالمات همت مواكبة المواطنين وتقديم النصائح اللازمة حول كيفية التعامل مع بعض الالتهابات والطفيليات التي تصيب الماشية والتي لا تؤثر على جودة وسلامة الأضحية. واضاف المصدر أن المصالح البيطرية لأونسا قامت في هذا الاطار بفحص أزيد من 4400 سقيطة وأحشائها من أجل التأكد من سلامتها، كما انتقلت إلى منازل310 أسرة من أجل مواكبتها بخصوص بعض التساؤلات.

وأكد أن مصالح “أونسا” تلقت حوالي 45 شكاية مرتبطة ببداية تدهور جودة اللحوم وأنه سيتم تعميق البحث في 25 منها حيث تم أخذ وإرسال عينات اللحوم إلى المختبرات من أجل فحصها، مبرزا أن هذه المصالح أوفدت أيضا لجان مراقبة إلى مختلف ضيعات تسمين الأغنام والماعز المعنية وذلك بفضل حلقة العيد التي تمكن من الرجوع إلى المصدر، على أن يتم اتباع مآل هذه الشكايات من طرف مصالح “أونسا” واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وخلص بلاغ “أونسا” الى أنه على الرغم من ظروف جائحة كوفيد19 فقد طبع الاستعداد لتهيئ مرور عيد الأضحى تسجيل 242 ألف ضيعة لتسمين الأغنام والماعز وترقيم أزيد من 8.2 مليون رأس، والقيام بأزيد من 1500 خرجة ميدانية مع أخذ 530 عينة من الأعلاف الحيوانية لتحليلها وإخضاع 842 عينة من اللحوم للتحاليل، مضيفا أن عمليات المراقبة أسفرت عن نزع أزيد من 1000 حلقة للعيد مع إحالة 25 محضر مخالفة على النيابة العامة وحجز وإتلاف 108 طنا من فضلات الدجاج.