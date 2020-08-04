12 قتيلا في حادث انقلاب حافلة شمال أكادير

لفت حادثة سير وقعت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء شمال مدينة اكادير مصرع 12 شخصا، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، من ضمنهم جريحان يخضعان للإنعاش الطبي.

وعلم لدى السلطات المحلية أن الحادثة نجمت عن انقلاب حافلة لنقل الركاب على الطريق الوطنية رقم واحد، وذلك على بعد حوالي 50 كلم شمال مدينة أكادير.

وأوضح المصدر نفسه، أن مكان وقوع الحادثة تابع للمجال الترابي لجماعة “التامري، مشيرا إلى أن هذا الشطر من الطريق شمال أكادير معروف بكونه عبارة عن منعرجات.

وقد تم نقل ضحايا الحادث إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وتم فتح بحث قضائي في هذه الحادثة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.