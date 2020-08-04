جمع ما يناهز 28 ألف طن من النفايات خلال عيد الأضحى بالبيضاء

أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة”، عن جمع ما يناهز 28 ألف طن من النفايات الخاصة بعيد الأضحى.

وقالت الشركة، المخول لها تدبير قطاع النظافة من طرف مجلس جماعة الدار البيضاء بشكل كلي، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، اليوم الثلاثاء، إنه رغم تضاعف كمية النفايات في فترة ما قبل العيد وخلال ذبح الأضاحي، تم جمع ما يناهز 28 ألف طن في ظرف قياسي لا يتعدى 72 ساعة.

وأضافت أنها لم تتوصل بأي شكاية عبر الرقم الأخضر الخاص بالنظافة، مبرزة أن الحملة التواصلية التحسيسية التي أطلقتها تزامنا مع عيد الأضحى نالت استحسان فعاليات المجتمع المدني. وأشارت إلى أنها عبأت خلال هذه العملية، 5500 عامل لجمع وغسل وتعقيم الحاويات وتفريغ نقط التحويل، ووفرت 400 آلية للجمع والكنس والتنظيف تحت إشراف 20 إطارا مكلفا بالتنظيم والمراقبة.

كما قام 40 عاملا تابعا للشركة ب267 عملية تعقيم في ظرف 72 ساعة.