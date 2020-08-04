بمناسبة عيد العرش … رسالة تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة للملك

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، وذلك بمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب غوتيريش، في هذه البرقية، عن بالغ تقديره لجلالة الملك، وعن تهانئه للشعب المغربي. وبهذه المناسبة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة على الدور البالغ الاهمية الذي يضطلع به المغرب بشكل حاسم من خلال مساهمته القيمة في العمل الذي تقوم به المنظمة في مختلف الانشطة ذات الاولوية بالنسبة للمجتمع الدولي.