عشاء فاخر لأثرياء تفسده كورونا

تحول عشاء فاخر أقيم ببوزنيقة، الأسبوع الماضي، على شرف نساء أعيان ومقاولين في البناء، إلى كابوس حقيقي، بعد تأكد إصابة بعض المدعوات بفيروس كورونا.

وعلمت “الصباح” أن الحفل نظم لمناسبة ما يطلق عليه “الدخلة ديال الدار”، أقامه ثري أكمل شراء وتجهيز فيلا فخمة بمنطقة يطلق عليها “بوزنيقة باي”، كلفته أزيد من مليار ونصف.

وتجولت النسوة المدعوات داخل مرافق الفيلا الفسيحة، التي تم تأثيتها بآثاث وأفرشة تمزج بين التقليدي والعصري المستورد، قبل أن يجلسن لتناول الوجبات التي أعدها ممون شهير.

ولم تكد الفرحة تكتمل حتى ظهرت حالات إصابة في صفوف المدعوات، ضمنهم امرأة زوجة مقاول معروف، إذ قدرت مصادر “الصباح” أن تكون الحالات المؤكدة قد بلغت 8، من أصل 50 حضرن العشاء. كما ينتظر أن يخضع مستخدمي ممون الحفلات للفحوصات نفسها.

وتسود تخوفات من أن يكون المخالطين نقلوا العدوى إلى آخرين، سيما أن بعض الحالات لحملة الفيروس، لا تظهر عليها أي أعراض.

وكانت الداخلية أوصت في بلاغاتها بتجنب الاجتماعات والتجمعات والأعراس وغيرها مما يعرف تجمعات.

م.ص