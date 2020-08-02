الملك … صمام الأمان في أزمة كورونا

لزرق قال إن تدخله السريع جنب البلاد كارثة وأعاد الثقة إلى قلوب المغاربة

لعب الملك محمد السادس دورا أساسيا في إعادة الثقة وطمأنة المواطنين خلال أزمة “كورونا”، بعد أن وجدوا أنفسهم حائرين أمام تصريحات سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الذي قلل في البداية من شأن الوباء ومن وضع الكمامات واتخاذ الإجراءات الاحتياطية، قبل أن يستيقظ المغاربة على انتشار الجائحة في العديد من دول العالم، واقترابها من حدودهم.

وظل المواطنون في حيرة من أمرهم بسبب التصريحات المتناقضة للحكومة ووزرائها وبسبب انتشار الأخبار المزيفة في ظل غياب أي معلومة أو إستراتيجية للتواصل، قبل أن يمسك الملك محمد السادس بزمام الأمور، ويعلن عن تأسيس لجنة خاصة بتدبير الأزمة. ولعل صورته في الاجتماع المصغر الذي جمع جلالته بعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وخالد آيت الطالب، وزير الصحة، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، والجنرال دوكوردارمي محمد حرمو، القائد العام لجهاز الدرك الملكي، والجنرال دوكوردارمي عبد الفتاح لوراق، المفتش العام القوات المسلحة الملكية، إضافة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، التي تناقلتها الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، كانت الصورة التي أدخلت الطمأنينة إلى قلوب المغاربة، قبل أن تتبعها مجموعة من القرارات الحاسمة والمصيرية التي جنبت البلد كارثة حقيقية، وعلى رأسها المبادرة الملكية، من أجل إنشاء صندوق تدبير الجائحة، والذي كان جلالته، أول من افتتحه من ماله الخاص.

رشيد لزرق، المحلل السياسي والخبير الدستوري المتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية، اعتبر أن الثقة في المؤسسة الملكية اكتسبها المغاربة في مخيالهم الجمعي على مر العصور، على اعتبار أن الملكية في المغرب تعد واحدة من أعرق الملكيات في العالم وتمثل العمق التاريخي للمغاربة، مضيفا في اتصال مع “الصباح” أن أزمة “كورونا” أظهرت أن الحكومة ليست لها أي رؤية أو بعد إستراتيجي، خاصة أن رئيسها سعد الدين العثماني كان يبدو متذبذبا في تصريحاته وخرجاته الإعلامية ويقول الشيء ونقيضه، كما تبين أن الحكومة تفتقر للكفاءات أيضا، القادرة على تدبير شؤون البلد وقت الأزمات، وأنها مكونة من مجموعة من السياسيين، بالمعنى التقليدي للكلمة، لا يتوفرون على أي بعد إستراتيجي. وقال لزرق، “تدخل الملك محمد السادس وإعلانه السريع عن تشكيل لجنة اليقظة والخروج بمجموعة من القرارات المصيرية والعملية وإطلاق المشاريع التضامنية والتبرع الملكي لصندوق كورونا كلها إشارات أعادت شعور الثقة إلى المواطنين وحفزتهم على الالتزام والتبرع أيضا”.

واعتبر لزرق، في الاتصال نفسه، أن الحكومة أخطأت موعدها مع التاريخ، علما أن رئيسها في الأصل طبيب، وأثبتت أنها من دون كفاءات، وعاجزة عن التدبير السليم للأمور، في حين أثبتت الدولة والكفاءات التقنوقراطية قدرتها على ذلك.

نورا الفواري