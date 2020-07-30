بعد الحكم عليها بالحبس النافذ … بطمة تقصف من جديد

عادت المغنية المغربية دنيا بطمة، خلال أول خروج لها، عقب إدانتها بـ8 أشهر نافذة، على خلفية ما بات يعرف بملف الحساب الشهير “حمزة مون بيبي”، إلى قصف بعض منتقديها دون ذكرهم بالاسم.

وكتبت بطمة، التي تحرص على أن تظهر “قوية”، رغم الأزمة التي تمر منها، تدوينة طويلة على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، هاجمت فيها بعض الذين وجهوا انتقاداتهم لها.

واختارت دنيا، في التدوينة التي نشرتها على خاصية “الستوري”، أن توجه انتقاداتها لمنتقديها، وهو ما كانت تحرص عليه منذ بداياتها، وقبل تورطها في ملف “حمزة مون بيبي”، وهو الأمر الذي كان يدخلها في مشاكل مع عدد من الأسماء في المجال الفني وخارجه.

كما استغلت بطمة عودتها “القوية” إلى صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، لتؤكد أنها “لم تتغير”، على حد قولها، إذ كتبت “أنا مثل ما أنا… والأقوى مهما حصل“.

إلى ذلك، أثار أول خروج للمغنية بطمة، بعد قرار المحكمة الابتدائية بمراكش، جدلا كبيرا، سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر بعض متابعيها أن دنيا لم تستوعب الدرس، ومازالت تتعمد الدخول في “حرب”، هي في غنى عنها.

إيمان رضيف