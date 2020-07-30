رفيق في أول “تيست” إخراج

يضع الفنان رفيق بوبكر، حاليا، اللمسات الأخيرة على تجربة فنية جديدة تعد الأولى من نوعها في مساره الفني والتي يخوض من خلال إخراج أول شريط قصير من توقيعه بعنوان “تيست”.

ويشارك في شريط رفيق بوبكر ممثلون معروفون، على رأسهم الفنان البشير وكين، والفنانة بشرى أهريش، بحضور ممثلين آخرين من بينهم المغنية إلهام قروي، والشابة سارة فارس.

وكشف بوبكر، قبل أيام عن جوانب من تفاصيل العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي جرى تصويره بخريبكة ونواحيها، خلال فترة ما بعد تخفيف الحجر.

ويعتبر شريط “تيست” أول تجربة لرفيق بوبكر يقف فيها خلف كاميرا الإخراج، بعد أن اعتاد المشاهدون متابعته في أفلام عديدة تألق فيها بدءا بشريط “غراميات الحاج المختار الصولدي” و”ولد الحمرية” و”القسم 8″ و”السمفونية المغربية”، ثم “إكس شمكار” و”ملائكة الشيطان” و”موسم لمشاوشة” و”الطريق إلى كابول” و”كمبوديا” وغيرها.

عزيز المجدوب