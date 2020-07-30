صفقات كورونا تهز مقاطعة سيدي مومن

غليان تعيشه مقاطعة سيدي مومن بالبيضاء، بسبب صفقات وصفت بالمشبوهة، تتعلق باقتناء كمامات ومواد تعقيم وأجهزة خاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وحسب مصادر “الصباح” ، فإن الصفقات فوتت إلى محظوظين في خرق سافر للقانون، بحكم أنهم استفادوا من صفقات أشغال يشرفون عليها حاليا، من ضمنهم مالك شركة يهيمن على جل صفقات المقاطعة.

وسبق للجنة الاجتماعية والرياضية بالمقاطعة، أن انسحبت من اجتماع خصص للإطلاع على الاجراءات التي اتخذها مجلس المقاطعة لمواجهة جائحة كورونا، احتجاجا على هذه الصفقات المشبوهة، بل أن أعضاء فوجئوا بعدم علمهم بها.

مصطفى لطفي