تحرير 11453 مخالفة بمقاطعات البيضاء

أسفرت تدخلات الشرطة الإدارية الجماعية للبيضاء عن حصيلة مهمة شملت المجالات الثلاث لتدخلاتها:

ففي مجال حفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة والبيئة، في الجانب المتعلق بالمراقبة الصحية للمحلات التجارية والحرفية، وخلال هذه المدة قامت وحدة الشرطة الإدارية الجماعية بما مجموعه 20249 زيارة،أسفرت عن 8796 عملية تحسيس وتحرير 11453 محضر إثبات مخالفة. تم اتخاذ 5965 إنذار على إثرها و194 قرار بالإيقاف المؤقت للنشاط في حق المخالفين.

ولمناسبة مرور عام كامل على تعميم عمل الشرطة الإدارية الجماعية بالدار البيضاء قدمت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” حصيلة سنة من عملها.

وتعمل الشرطة الإدارية الجماعية بالدار البيضاء تحت الإشراف المباشر لرئاسة جماعة الدار البيضاء، وبمواكبة من طرف شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” التي تم انتدابها من طرف المجلس الجماعي للقيام بمهام المواكبة والمساعدة التقنية والقانونية والدعم اللوجستيكي.

ويهدف عمل الشرطة الإدارية الجماعية إلى الارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطنين خصوصاً في مجال حفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة، بالإضافة إلى تنظيم استغلال الملك العام الجماعي والمساهمة في تنظيم مجال التعمير ومعالجة شكايات المواطنين، لتشمل تدريجيا مجالات أخرى.

يوسف الساكت