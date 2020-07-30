العيطة مستمرة افتراضيا بآسفي

في الوقت الذي اختارت فيه إدارات مجموعة من المهرجانات إلغاء دوراتها بسبب إجراءات الحجر وحالة الطوارئ، اختارت المديرية الإقليمية للثقافة بآسفي واليوسفية، في الفترة الممتدة ما بين 16 و20 شتنبر المقبل، تنظيم الدورة 19 للمهرجان الوطني لفن العيطة في نسخة افتراضية.

وأوضح بلاغ للمنظمين أن تنظيم هذه الدورة من المهرجان افتراضيا يأتي انسجاما مع الظرفية الوبائية التي تعرفها المملكة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ سيتم عرض فقرات الدورة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك” والمنصة التفاعلية لـ”اليوتيوب” من خلال الصفحتين الرسميتين الخاصتين بكل من المديرية الجهوية والمديرية الإقليمية للثقافة بأسفي.

وأضاف البلاغ أنه وتكريسا للإشعاع الثقافي والفني للمهرجان الوطني لفن العيطة، وبعد مشاورات تفاعلية مع باقي الشركاء والفاعلين، تم اتخاذ مجموعة من التعديلات الجديدة التي تروم توفير الشروط التقنية والفنية الكفيلة بتوسيع قاعدة انتشار هذا الفن الأصيل.

وفي هذا السيلق تقرر تأجيل موعد المهرجان الوطني لفن العيطة إلى الفترة الممتدة ما بين 16 و20 شتنبر المقبل، وعقد الندوة العلمية للمهرجان وسهرة افتراضية كبرى لفن العيطة على التوالي يومي 18 و19 من الشهر ذاته، إلى جانب تنظيم عدة أنشطة ضمنها ماستر كلاس طيلة أيام المهرجان.

وأضاف البلاغ أنه تقرر أيضا وتمديد آجال المشاركة في المسابقة الوطنية للشباب إلى غاية 5 غشت المقبل، مع الرفع من سن أفراد الفرق الشبابية إلى أقل من 45 سنة عوض 35 سنة.

وحسب البلاغ، فإن هذه المسابقة التي تشمل فئات العيطة الحصباوية والمرساوية والزعرية والحوزية والجبلية.

عزيز المجدوب