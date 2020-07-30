قنصلية المملكة بفيل مومبل بفرنسا تتكفل بإجراءات ترحيل جثمان السدوري

على إثر حادث وفاة الشاب المغربي المرحوم محمد السدوري بالضاحية الباريسية بفرنسا، وتضامنا مع أم المرحوم التي عبرت عن رغبتها في ترحيل جثمانه لدفنه بمسقط رأسه بفاس، أصدر ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج تعليماته إلى القنصلية العامة للمملكة بفيل مومبل للتكفل بجميع الإجراءات و المصاريف الخاصة بترحيل جثمان المرحوم.

و قد قدم القنصل العام للمملكة بفيل موبل تعازي الوزارة لوالدة المرحوم في اتصال هاتفي مساء هذا اليوم، حيث أبلغها أن المصالح القنصلية ستقوم باستكمال جميع الإجراءات اللازمة الى جانب السلطات المختصة لترحيل جثمان الفقيد في اقرب الأجال الممكنة. وكان المرحوم ذو العشرين ربيعا قد توفي اثر حادثة غرق.