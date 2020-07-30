120 مليار لإنعاش الاقتصاد

أعلن الملك في خطاب العرش عن ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد، حوالي 11 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ما يجعل المغرب من ضمن البلدان الأولى والأكثر جرأة في مجال تعبئة الموارد لتمويل متطلبات فترة الإقلاع الاقتصادي، بعد مرحلة “كوفيد 19”.

وشدد الملك على أن الموارد المعبأة يتعين أن تخصص لمواكبة المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر الحلقة المركزية في النسيج الاقتصادي الوطني.

بالموازاة مع ذلك، تقرر إنشاء صندوق للاستثمار الإستراتيجي لدعم أنشطة الإنتاج ومواكبة وتمويل المشاريع الكبرى للاستمارات العمومية والخاصة في قطاعات ومجالات مختلفة، وستتم تعبئة اعتمادات هذا الصندوق، بالإضافة إلى مساهمة الدولة، من صناديق تمويل أخرى، عبر تنسيق وعقلنة عملها.

وحدد الملك الشروط الضرورية لضمان إنجاح مخطط الإقلاع الاقتصادي، إذ أن تحقيق الأهداف يتوقف على تعبئة شاملة لكل المتدخلين وتحديد إطار عمل على المدى الطويل لتجاوز أي تعثر، خلال مرحلة التنفيذ. وطالبت أعلى سلطة بالبلاد، بهذا الصدد، الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين إلى الانخراط في مشروع الإقلاع الاقتصادي، في إطار تعاقد ثلاثي يمكن من تجاوز الخلافات، ويضمن توفير الظروف الملائمة لإنعاش الأعمال وتوفير مناصب الشغل.

ولضمان فعالية أداء القطاع العام، تقرر اعتماد إصلاحات عميقة بالقطاع العام لتصحيح الاختلالات التي يعانيها وتحسين مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وسيتم إنشاء وكالة وطنية سيعهد إليها التدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة.

عبد الواحد الكنفاوي