غيابان بارزان للجيش أمام الجديدة

سيكون الجيش الملكي محروما من خدمات لاعبين بارزين، خلال المباراة التي يحل فيها ضيفا على الدفاع الجديدي بالملعب العيدي، لحساب الدورة 21 من منافسات البطولة.

وسيغيب أيمن الشباني عن هذه المباراة، بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في ٱخر مباراة له أمام الفتح الرياضي، قبل تعليق الأنشطة الرياضية، جراء الأزمة المتفشية عن فيروس كورونا المستجد، كما سيغيب البرتغالي دنلسون بورغيس، بسبب جمعه اربع إنذارات.

وغادر لاعبو وأطر الجيش الملكي المركز الرياضي العسكري أمس (الأربعاء)، لقضاء عطلة العيد، على أن يستانفوا التداريب الاثنين المقبل، تحضيرا لمباراة الجديدة.

عيسى الكامحي