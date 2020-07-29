منع التنقلات أفرغ الفنادق من زبنائها

المهنيون اعتبروا القرار آخر مسمار في نعش القطاع

دفع القرار الفجائي بمنع التنقلات بين ثماني مدن، عددا من الأشخاص الذين سبق أن حجزوا بمؤسسات الإيواء إلى إلغاء حجوزاتهم، ومغادرة هذه الوحدات للالتحاق بمقرات سكناهم، قبل دخول القرار حيز التنفيذ.

وأكدت مصادر من الفدرالية الوطنية للفنادق أن ثلاثة أرباع الزبناء غادروا مؤسسات الإيواء التي كانوا يقيمون بها بعد الإعلان عن القرار الحكومي، القاضي بفرض تدابير على التنقلات بين المدن التي تم تحديدها. واعتبرت المصادر ذاتها القرار الحكومي بمثابة آخر مسمار في نعش القطاع السياحي الذي يعد من أكبر القطاعات تضررا من الأزمة الصحية، إذ كان المهنيون يراهنون على السياح الداخليين من أجل تقليص الأضرار التي لحقتهم من تداعيات الحجر الصحي.

وسبق لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي كان مصحوبا بوزيري الصحة والسياحة، أن وعد مهنيي القطاع باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف التدابير الوقائية المعتمدة لاستئناف وحدات الإيواء السياحي نشاطها.

وأكد، خلال لقاء مع الفاعلين في القطاع بولاية الرباط، أنه سيتم تعديل بعض إجراءات التدابير الوقائية، التي فرضت على أرباب مؤسسات الإيواء، إذ سيسمح بفتح مطاعم الفنادق إلى ما بعد الحادية عشرة ليلا، كما هو محدد، حاليا، وإعادة النظر في نسبة الملء، التي حددت في 50 في المائة، إذ وعد الوزير برفع هذه النسبة تدريجيا، حسب الحالة الوبائية بكل منطقة، كما تم السماح بفتح مسابح مؤسسات الإيواء.

وكان الفاعلون في القطاع ينتظرون تنزيل وعود وزير الداخلية، من أجل استئناف النشاط في ظروف أحسن، قبل أن يأتي القرار الأخير ليقضي على كل الآمال، إذ أن مؤسسات فندقية قررت إغلاق أبوابها.

عبد الواحد كنفاوي