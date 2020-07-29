أكباش تورط أعوان سلطة

فتح قائد الملحقة الإدارية النهضة بمنطقة العيايدة بسلا، تحقيقا مع أعوان سلطة، بعد محاولة سطو على ثلاثة أكباش تم حجزها من “كساب”.

وشن القائد رفقة أعوان السلطة، حملة على بائعي الأغنام، الذين يستغلون محلات تجارية، لإلزامهم على إغلاقها وعرض مواشيهم في سوق بالمنطقة، ومن أجل إجبارهم على تنفيذ تعليماته، يقوم القائد رفقة الأعوان بحجز كبش، يسلم إلى مالكه في حال وقع التزاما بإغلاق محله.

إلا أن أعوان سلطة عمدوا على حجز ثلاثة أكباش لصاحب محل بالمنطقة، وبعد قدومه إلى المحجز لاستعادتها، اكتشف أنه لم يتم تحرير محضر الحجز، وأن جهات تعمدت ذلك للاستيلاء عليها، فاستعان “الكساب” بقريبه، وهو مسؤول، لاستعادتها.

مصطفى لطفي