الملك يهنئ رئيس جمهورية المالديف بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إبراهيم محمد صليح، رئيس جمهورية المالديف، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس إبراهيم محمد صليح وأطيب المتمنيات لشعب المالديف بمزيد من الإنجازات على درب التقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبهذه المناسبة، أعرب لكم عن ارتياحي لعلاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تربط بين بلدينا، مؤكدا لفخامتكم حرص المملكة المغربية على تعزيز هذه العلاقات بحيث تشمل كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين”.