الملك يهنئ رئيس ليبيريا بمناسبة عيد استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى جورج ويا، رئيس جمهورية ليبيريا، بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، باسمه شخصيا وباسم الشعب المغربي ، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الليبيري الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من تقدم وازدهار ، وللرئيس جورج ويا بموفور الصحة والهناء وموصول التوفيق في مهامه السامية.

ومما جاء في برقية جلالة الملك:”ولا يفوتني بهذه المناسبة، أن أعرب لكم عن تقديري البالغ لروابط الصداقة والأخوة المتينة التي تجمع بين شعبينا، مؤكدا لفخامتكم حرصي الدائم على العمل معكم من أجل مواصلة تطوير العلاقات المتميزة التي تربط المملكة المغربية بجمهورية ليبيريا، وتحقيق رؤيتنا المشتركة لتعاون أكثر قوة وحيوية يعود عليهما بالنفع العميم”.