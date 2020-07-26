بالفيديو … عامل برشيد ينزل للشارع لفرض الكمامة وغلق الشوارع

اضطر نورالدين أوعبو، عامل إقليم برشيد أمس (السبت)، إلى النزول شخصيا إلى شوارع وأزقة المدينة للسهر على تطبيق حالة الطوارئ الصحية بعاصمة أولادحريز، ووقف المسؤول الأول في هرم الإدارة الترابية باقليم برشيد شخصيا على عملية التأكد من ارتداء المواطنين للكمامات واحترام سائقي سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للتدابير الاحترازية للحد من انتشار وباء كوفيد 19.

وعجلت عملية اعتبار مدينة برشيد بؤرة لانتشار جائحة كورونا خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي، بنزول نورالدين أوعبو، عامل الإقليم إلى الميدان للسهر على تطبيق القانون وحماية أرواح المواطنين والحفاظ على صحة وسلامة رعايا ملك البلاد، سيما مع تسجيل حالات جديدة بوحدة صناعية لإنتاج الكابلاج، إذ سجل المسؤولون بها إلى حدود أمس (السبت) إصابة أكثر من 260 حالة من المستخدمين، ما حول عاصمة أولاد حريز إلى بؤرة تؤرق بال كبار مسؤولي الدولة، ما عجل بنزول نورالدين أوعبو، عامل الإقليم إلى الميدان حرصا منه على مواصلة مجهوداته الميدانية التي شرع فيها منذ تسجيل أول حالة إصابة بجائحة كورونا بالإقليم. واضطرت سلطات عاصمة أولاد حريز إلى الإستعداد التدريجي لاحتمال إغلاق المدينة بشكل كلي، سيما مع دنو موعد عيد الاضحى، إذ قامت السلطات المحلية والأمنية عصر أمس (السبت)، بإغلاق عدد من الشوارع والأزقة بعاصمة أولاد حريز، وشكل شارعي الروداني بحي ياسمينة والشفشاوني بالحي الحسني أولى الشوارع التي أغلقها المسؤولون بعاصمة أولادحريز مباشرة بعد ارتفاع حالات الإصابة بداء كوفيد 19، وشكلت وحدة صناعية بؤرة لتفريخ عدد الإصابات وتجاوزت 260 حالة في انتظار مواصلة التحاليل المخبرية لباقي مستخدمي الشركة سالفة الذكر والبالغ عددهم أكثر من 2600 عامل وعاملة.

وتسابق الجهات المعنية الزمن لاحصاء وجرد عدد مخالطي المصابين باقليمي سطات وبرشيد، ما زاد من تخوفات كبار المسؤولين في هرم الإدارة المركزية.

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سليمان الزياني (سطات)